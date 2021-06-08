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هولندا تعلن غياب فان دي بيك عن بطولة أوروبا

فان دي بيك هولندا
فان دي بيك في مباراة سابقة مع منتخب هولندا

هولندا تعلن غياب فان دي بيك عن بطولة أوروبا

متابع الغاء المتابعة

أمستردام - د ب أ

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أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم يوم الثلاثاء أن لاعب خط الوسط دوني فان دي بيك سيغيب عن صفوف المنتخب في بطولة كأس أوروبا المقبلة "يورو 2020" بسبب الإصابة.

وأوضح الاتحاد أن فرانك دي بوير المدير الفني للمنتخب لن يستدعي لاعبا يحل مكان فان دي بيك وأن الفريق سيخوض منافسات البطولة الأوروبية، التي تنطلق يوم الجمعة المقبل، بقائمة تضم 25 لاعبا.

وتعد هذه هي الصدمة الثانية للمنتخب الهولندي قبل يورو 2020، إذ اضطر دي بوير قبل أيام لاستبعاد حارس المرمى ياسبر سيلسن إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

كذلك يفتقد المنتخب جهود نجم الدفاع فيرجيل فان ديك، الذي لم يتعاف في الوقت المناسب من إصابته الشديدة في الركبة.

ويستهل المنتخب الهولندي مشواره في يورو 2020 يوم الأحد المقبل بمواجهة نظيره الأوكراني في أمستردام، كما يتنافس في المجموعة الثالثة مع منتخبي النمسا ومقدونيا الشمالية.

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