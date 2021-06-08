"الأشقر" يتمنى إعادة سحر غاسكوين على أرض الملعب

أبدى فيل فودن لاعب وسط إنجلترا سعادة بتشبيه أسلوبه في اللعب ببول غاسكوين، لكنه قال إن شعره الأشقر المصبوغ في بطولة أوروبا لكرة القدم ليس مستلهما من النجم السابق.



وانضم فودين لاعب مانشستر سيتي الصاعد إلى التشكيلة النهائية للمدرب غاريث ساوثغيت ولفت الأنظار في مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة له بعد تحويل لون شعره القصير من الأسود إلى الأشقر مثلما فعل غاسكوين "غازا" في بطولة أوروبا 1996.



وشرح فودين للصحافيين أسباب هذا التغيير قائلا: احتفظت بنفس قصة الشعر لفترات طويلة واعتقدت أنني أريد تجربة شيء جديد، استيقظت في الصباح ووجدت الكثير من المقارنات مع غازا والمغني إمينيم. إنه أمر خاص بي وحوله الناس إلى شيء آخر.



وولد فودين بعد أربع سنوات من بطولة أوروبا 1996 لكنه يتذكر مشاهدة لقطات عبر التلفزيون عندما ساعد غاسكوين إنجلترا في الوصول للدور قبل النهائي على أرضها واعتبر فيل نفسه من أكبر المعجبين به.



وتابع: إنه لاعب مذهل ويعرف الجميع ما يعنيه للبلاد وما فعله. لن يكون سيئا أن استحضر قليلا مما فعله غازا في الملعب.



ويبدأ فريق ساوثغيت مشواره في المجموعة الرابعة أمام كرواتيا في ويمبلي يوم الأحد.

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