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أندية "السوبر" تتوصل إلى تسوية مع رابطة الدوري الإنجليزي

أرسنال تشيلسي
من مباراة سابقة بين أرسنال وتشيلسي

أندية "السوبر" تتوصل إلى تسوية مع رابطة الدوري الإنجليزي

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لندن - رويترز

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ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" يوم الأربعاء، نقلا عن بعض المصادر، أن الأندية الإنجليزية الستة التي كانت تنوي المشاركة في دوري السوبر الأوروبي هذا العام وافقت على دفع 20 مليون جنيه إسترليني (28 مليون دولار) ضمن تسوية مع رابطة الدوري الممتاز.

ووافقت أيضا أندية أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير على أن يدفع كل ناد حوالي 20 مليون جنيه إسترليني مع خصم 30 نقطة من رصيده إذا التحق بمسابقة مماثلة في المستقبل.

وأضافت الشبكة أنه من المتوقع أن تعلن رابطة الدوري الممتاز هذه العقوبات يوم الأربعاء.

وحاول 12 ناديا تأسيس دوري السوبر قبل تراجع ستة أندية إنجليزية وميلان وإنتر ميلان وأتليتيكو مدريد والتوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا".

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