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إصابة بنزيمة لا تثير قلق ديشان

بنزيمة بوغبا غريزمان
بنزيمة تعرض إلى الإصابة في مباراة بلغاريا الودية

إصابة بنزيمة لا تثير قلق ديشان

متابع الغاء المتابعة

باريس - د ب أ

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أكد المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، ديديه ديشان، أنه لا يشعر بالقلق إزاء إصابة المهاجم كريم بنزيمة العائد لصفوف الفريق، وأنه ليس منشغلا بشأن احتمال غيابه عن مباريات الفريق في كأس أوروبا المقبلة.

وخرج بنزيمة مصابا خلال الشوط الأول من المباراة الودية التي فاز فيها المنتخب الفرنسي على نظيره البلغاري 3 - صفر الثلاثاء.

ويستهل المنتخب الفرنسي، بطل العالم، مشواره في يورو 2020 بمواجهة نظيره الألماني في 15 يونيو الجاري، كما يتنافس في المجموعة نفسها مع منتخبي البرتغال، حامل لقب البطولة الأوروبية، والمجر.

وقال ديشان عقب المباراة:هناك أمور أسوأ في الحياة. تلقى ضربة في الركبة والعضلة ولم يرغب في المخاطرة. لذلك غادر أرض الملعب. تأتي مواقف تشهد حالات من الضبابية، لكن يجب أن تتعايش مع ذلك. وطبقا للوضع الحالي، ليس هناك شيئا سيئا. سنفعل الأشياء الصحيحة ولن نسأل أنفسنا في كل يوم كيف تسير الأمور بالنسبة له.

وغاب بنزيمة (33 عاماً) عن المنتخب الفرنسي طوال ستة أعوام، وكانت مباراة الثلاثاء هي الثانية له منذ عودته إلى قائمة المنتخب ليعزز الخط الأمامي الذي يضم أيضا كيليان مبابي وأنطوان غريزمان وأوليفيه جيرو.

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