إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف المنتخب الإسباني

أعلن المنتخب الإسباني في وقت مبكر يوم الأربعاء أن نتيجة اللاعب دييغو يورينتي جاءت إيجابية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قبل خمسة أيام من بداية مشوار الفريق في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.



وأصيب سيرجيو بوسكيتس قائد إسبانيا بفيروس كورونا يوم الأحد، وحذر لويس روبيالس رئيس الاتحاد الإسباني من وجود حالات جديدة محتملة.



وأكد الاتحاد الإسباني مغادرة اللاعبين المصابين معسكر المنتخب الوطني، بينما تواصل باقي التشكيلة الاستعداد للبطولة القارية.



ودخل اللاعبون والجهاز التدريبي بشكل فوري العزل بعد إيجابية حالة بوسكيتس يوم الأحد، ما دفع منتخب تحت 21 عاما ومدرب الفريق لخوض مباراة ودية أمام ليتوانيا يوم الثلاثاء وفازت إسبانيا 4-صفر.



وستلعب إسبانيا مع السويد في افتتاح مشوارها ضمن منافسات المجموعة الخامسة ببطولة أوروبا يوم الاثنين المقبل.



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