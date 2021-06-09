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برعاية آل الشيخ.. "عيشها بلا حدود" يستهدف توفير لقاح كورونا للدول المحتاجة

برعاية آل الشيخ.. "عيشها بلا حدود" يستهدف توفير لقاح كورونا للدول المحتاجة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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يعود حدث "عيشها بلا حدود" الشهير من جديد الشهر الجاري بمشاركة واسعة لنجوم الرياضة والفن والمشاهير تحت شعار "عالم واحد، جسد واحد" بهدف توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للدول والمجتمعات المحتاجة.

و يحتضن الحدث الذي يقام برعاية تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، 16 بطولة للعبة "فيفا" الإلكترونية الشهيرة تحمل كل منها اسم أحد المشاهير في العالم العربي، منهم الممثل المصري محمد هنيدي، والكويتي حسن البلام وعمر السومة مهاجم أهلي جدة ومساعد الدوسري بطل العالم في اللعبة، وسط مشاركة 16 ألف متنافس خلال 3 أيام، إذ سيحصل كل فائز على 10 آلاف ريال سعودي

وكان حدث العام الماضي، والذي تم إطلاقه بشكل افتراضي، قد شهد مشاركة 460 ألفاً من محبي الألعاب الإلكترونية ينتمون إلى 141 دولة، تنافسوا خلال 7 أسابيع وسط عدد مشاهدات بلغ عشرات الملايين، ليحقق هدف "لاعبون بلا حدود" إذ جمع 10 ملايين دولار لعدد من الجهات الخيرية حول العالم منها اليونيسيف والتحالف العالمي للقاحات والتحصين والهيئة الطبية الدولية والإغاثة المباشرة.

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