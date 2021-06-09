.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فرنسا تهزم بلغاريا بثلاثية.. وبنزيمة يخرج مصاباً

بنزيمة خرج مصاباً

فرنسا تهزم بلغاريا بثلاثية.. وبنزيمة يخرج مصاباً

متابع الغاء المتابعة

باريس - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

اختتم المنتخب الفرنسي لكرة القدم مبارياته الودية استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" بالفوز على المنتخب البلغاري 3 - صفر اليوم الثلاثاء.

وسجل أهداف المنتخب الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة 29 وأوليفييه جيرو (هدفين) في الدقيقتين 83 والأخيرة من المباراة.

وتم استبدال المهاجم كريم بنزيمة بعد إصابته في الركبة في الشوط الأول، وغادر مهاجم ريال مدريد الملعب قبل أربع دقائق من الاستراحة بعد سقوطه بشكل سيء عقب ضربة رأس.

ويستهل المنتخب الفرنسي، بطل العالم، مبارياته في أمم أوروبا بمواجهة المنتخب الألماني يوم الثلاثاء المقبل.

ويلعب المنتخب الفرنسي في "يورو 2020" بالمجوعة السادسة مع منتخبات المجر والبرتغال، حامل اللقب، بالإضافة إلى ألمانيا.


تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هكذا أثار إعدام ممرضة موجة غضب بالحرب العالمية هكذا أثار إعدام ممرضة موجة غضب بالحرب العالمية
الكاميرا فضحته.. مذيع BBC يقدم نشرة الأخبار بـ الكاميرا فضحته.. مذيع BBC يقدم نشرة الأخبار بـ"الشورت"
الأكثر قراءة
شاهد صفعة على وجه الرئيس الفرنسي ماكرون.. المهاجم يهتف: تسقط الماكرونية شاهد صفعة على وجه الرئيس الفرنسي ماكرون.. المهاجم يهتف: تسقط الماكرونية
هذا الوقود البديل أكفأ 3 مرات من البنزين.. قد يشكل مستقبل الطاقة هذا الوقود البديل أكفأ 3 مرات من البنزين.. قد يشكل مستقبل الطاقة
أول تعليق لماكرون بعد حادثة صفعه..وهذه عقوبة المعتدي أول تعليق لماكرون بعد حادثة صفعه..وهذه عقوبة المعتدي
ترودو: دهس عائلة مسلمة بكندا عمداً هجوم إرهابي ترودو: دهس عائلة مسلمة بكندا عمداً هجوم إرهابي
العراق يخطط لإنشاء 8 مفاعلات نووية باستثمارات 40 مليار دولار العراق يخطط لإنشاء 8 مفاعلات نووية باستثمارات 40 مليار دولار
دولة عربية تمثل الضرائب 75% من إيرادات اقتصادها.. ما هي؟ دولة عربية تمثل الضرائب 75% من إيرادات اقتصادها.. ما هي؟
قبل أن تذهب
عطل مفاجيء يضرب الشبكة العنكبوتية حول العالم
عطل مفاجيء يضرب الشبكة العنكبوتية حول العالم
اكتشف المزيد