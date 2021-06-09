فرنسا تهزم بلغاريا بثلاثية.. وبنزيمة يخرج مصاباً

اختتم المنتخب الفرنسي لكرة القدم مبارياته الودية استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" بالفوز على المنتخب البلغاري 3 - صفر اليوم الثلاثاء.

وسجل أهداف المنتخب الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة 29 وأوليفييه جيرو (هدفين) في الدقيقتين 83 والأخيرة من المباراة.

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وتم استبدال المهاجم كريم بنزيمة بعد إصابته في الركبة في الشوط الأول، وغادر مهاجم ريال مدريد الملعب قبل أربع دقائق من الاستراحة بعد سقوطه بشكل سيء عقب ضربة رأس.

ويستهل المنتخب الفرنسي، بطل العالم، مبارياته في أمم أوروبا بمواجهة المنتخب الألماني يوم الثلاثاء المقبل.

ويلعب المنتخب الفرنسي في "يورو 2020" بالمجوعة السادسة مع منتخبات المجر والبرتغال، حامل اللقب، بالإضافة إلى ألمانيا.



