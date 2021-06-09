منتخب البرازيل يعارض كوبا أميركا.. ويقرر المشاركة فيها

قرر لاعبو المنتخب البرازيلي لكرة القدم المشاركة في بطولة كوبا أميركا التي تحتضنها البرازيل بعد أيام، رغم إبداء حالة من عدم الرضا في بيان أصدره المنتخب صباح الأربعاء.

واختيرت البرازيل، وهي واحدة من أكثر الدول المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد، لاستضافة كوبا أميركا بعد استبعاد كولومبيا والأرجنتين من استضافة منافسات البطولة بسبب اضطرابات سياسية في الأولى، وزيادة عدوى الوباء في الثانية.

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وتردد أن تيتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي ولاعبيه، كانوا يفكرون بشأن المشاركة في البطولة من عدمها، لكن المنتخب أعلن مشاركته في البطولة عقب المباراة التي فاز فيها على مضيفه منتخب باراغواي 2 – صفر.

وجاء في بيان المنتخب : لعدة أسباب، إنسانية أو مهنية، لسنا راضين عن الطريقة التي تعامل بها اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية مع كوبا أميركا، سواء تقرر إقامتها في تشيلي أو في البرازيل بعد فترة قصيرة. إن الوقائع التي شهدتها الفترة الأخيرة تظهر أن تنظيم كوبا أميركا "غير مناسب".

وأضاف اللاعبون أنه رغم حالة عدم الرضا لديهم، فقد قرروا المشاركة في كوبا أميركا، وأضافوا: لأننا لاعبو كرة قدم محترفون. ولدينا مهمة يجب أن ننجزها بقميص المنتخب المتوج بطلا للعالم خمس مرات، نحن ضد تنظيم كوبا أميركا، لكننا لن نقول لا للمنتخب البرازيلي على الإطلاق.