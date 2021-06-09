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نيمار يعادل رقم زيكو وروماريو القياسي

نيمار
نيمار سجل 11 هدفاً مع المنتخب البرازيلي في تصفيات كأس العالم

نيمار يعادل رقم زيكو وروماريو القياسي

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العربية.نت

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أصبح البرازيلي نيمار أفضل مسجل لمنتخب بلاده في تصفيات كأس العالم إلى جانب زيكو وروماريو وذلك عندما هز شباك باراغواي يوم الأربعاء في سادس فوز للمنتخب البرازيلي على التوالي بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.

وسجّل النجم نيمار هدف السبق للبرازيل في الدقيقة الرابعة من مسافة قريبة، بعد عرضية من غابريال جيسوس، ليرفع مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي رصيده الدولي إلى 66 هدفا مع سيليساو، بفارق 11 هدفا عن الملك بيليه، ويصبح أفضل مسجل في التصفيات مع البرازيل، برصيد 11 هدفا، بالتساوي مع زيكو وروماريو.

كما لعب نيمار تمريرة حاسمة للوكاس باكيتا صاحب الهدف الثاني بتسديدة أرضية ذكية في اللحظات الأخيرة.

وكان نيمار قد سجل أيضا ولعب تمريرة حاسمة في الفوز الأخير على الإكوادور بالنتيجة ذاتها.

ويبدو أن البرازيل تسير كالعادة نحو تأهل صريح إلى كأس العالم، علما بأنها الوحيدة لم تغب عن النهائيات منذ انطلاقها عام 1930.

وبرغم أن المباراة أقيمت وراء أبواب موصدة، إلا أن رجال المدرب تيتي نجحوا بتحقيق انجاز الفوز على باراغواي في عقر دارها للمرة الأولى منذ العام 1985 بنتيجة 2-صفر.

وفي المباراة الأخرى، أهدر منتخب الأرجنتين فوزاً كان بمتناوله عندما تعادل مع مضيفه الكولومبي 2-2 في اللحظات الأخيرة من المباراة، في ثاني تعادل لميسي ورفاقه على التوالي.

وتقدم الضيوف بهدفين في أول عشر دقائق، الأول عبر كريستيان روميرو محولا برأسه ضربة حرة من رودريغو دي بول (3) والثاني للياندرو باريديس بعد توغل جميل داخل المنطقة (8).

لكن البدلاء الكولومبيين قلبوا النتيجة في الشوط الثاني بمساعدة من الحارس دافيد أوسبينا أمام النجم ليونيل ميسي ورفاقه، فسجّل لويس موريال من نقطة الجزاء بعد خطأ من نيكولاس أوتامندي على ماتيوس أوريبي (51) ثم اقتنص بورخا هدفا قاتلا في الرمق الأخير محولا عرضية خوان كوادرادو.

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