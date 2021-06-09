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"حرب باردة" بين بيريز وراموس

بيريز وراموس

"حرب باردة" بين بيريز وراموس

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العربية. نت

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مرت ستة أشهر على مفاوضات ريال مدريد مع سيرجيو راموس، ولا يزال كل شيء في مربع البداية، دون أي اتفاق بين الطرفين بعد أسابيع من التوتر والرسائل.

وكشفت "ماركا" أن المدافع الإسباني يبحث عن طريقة لحل مسألة استمراره في ريال مدريد، خاصة أنه يرغب في مواصلة ارتداء قميص نادي العاصمة وحمل شارة القيادة، لكنه يعلم أن كل شيء يمكن أن يحدث بسبب مكالمة لم يقرر هو ولا فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، إجراءها.

المدافع الإسباني راموس
المدافع الإسباني راموس

وأضافت الصحيفة: لطالما رفض راموس العرض الذي قدمه له ريال مدريد، بتخفيض راتبه والتجديد لمدة عام، لقد بحث عن سنتين أو أكثر، لكن الآن تراجع وسيقبل بعرض ريال مدريد بالتمديد لمدة عام، والاستمرار مع النادي الذي وصل إليه قبل 16 عاما.

ولفت تقرير "ماركا" إلى أن إدارة ريال مدريد ستقدم العرض إلى راموس في حال اتصل المدافع ووافق على الاستمرار لموسم آخر، مع تخفيض راتبه بنسبة 10% كما حدث مع لوكا مودريتش.

أنشيلوتي وراموس
أنشيلوتي وراموس

كما أن وصول كارلو أنشيلوتي لن يغير شيئا في مسألة مفاوضات راموس، على الرغم من أن المدرب الإيطالي تربطه علاقة مميزة مع المدافع، لكنه يعلم تماما أن المسألة بين بيريز وقائد الفريق، وإذا استمر راموس سيكون سعيدا بذلك.

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