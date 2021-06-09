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"سيغارة" تلمح إلى اقتراب ساري من تدريب لاتسيو

ساري
ساري مشهور بتدخين السغائر

"سيغارة" تلمح إلى اقتراب ساري من تدريب لاتسيو

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روما - رويترز

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بات لاتسيو على أعتاب الإعلان عن تعيين المدرب ماوريزيو ساري يوم الأربعاء بعدما نشر رمزا لسيغارة على موقع للتواصل الاجتماعي.

ويلمح لاتسيو المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إلى المدرب المدخن بينما ذكرت تقارير إعلامية محلية عديدة أن المدرب البالغ عمره 62 عاما وقع على عقد لمدة عامين.

ودخل نادي العاصمة الإيطالية في مفاوضات مع مدرب يوفنتوس وتشيلسي السابق لأكثر من أسبوع واحد في ظل البحث عن بديل لسيموني إنزاغي الذي انتقل إلى تدريب إنتر ميلان منذ أيام قليلة.

ولا يرتبط ساري بأي فريق منذ إقالته من تدريب يوفنتوس في أغسطس 2020 رغم حصد لقب الدوري الإيطالي.

واحتل لاتسيو المركز السادس في الدوري الموسم الماضي تحت قيادة إنزاغي الذي كان يتولى المسؤولية منذ أبريل 2016.

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