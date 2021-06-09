"يويفا" يوقف الإجراءات التأديبية ضد ثلاثي دوري السوبر

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الأربعاء إن لجنة الاستئناف المستقلة التابعة له أوقفت إجراءات انضباطية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس عقب محاولتهم إطلاق دوري السوبر الانفصالي.

وفتح "يويفا" تحقيقا ضد الأندية الثلاثة في 25 مايو ايار الماضي، لكنه قال إن هذا التحقيق توقف بعدما أبلغته السلطات السويسرية بقرار المحكمة التجارية في مدريد بشأن الوضع القانوني لدوري السوبر.

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وجاء في بيان لجنة الانضباط على موقع الاتحاد الأوروبي على الإنترنت "قررت لجنة الاستئناف في اليويفا إيقاف الإجراءات حتى إشعار اخر".

وطلبت محكمة مدريد الشهر الماضي من محكمة العدل الأوروبية تحديد ما إذا كان الاتحاد الدولي (الفيفا) واليويفا يخرقان قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي من خلال منع الأندية من تأسيس دوري السوبر الانفصالي.

وطلبت المحكمة التجارية أيضا من المحكمة الأوروبية تحديد ما إذا كان بإمكان الفيفا واليويفا فرض قيود أو عقوبات على الأندية الثلاثة التي لم تنسحب من البطولة.

وأصدرت المحكمة أيضا قرارا بأن الفيفا واليويفا وكافة الاتحادات التابعة لهما يحب أن لا تتبنى "أي إجراءات من شأنها أن تحظر أو تقيد أو تحد بأي شكل من الأشكال" دوري السوبر.

وأوضح اليويفا أن توقف الإجراءات الانضباطية ضد الأندية الثلاثة كان مؤقتا.

وأضاف "بناء على قرار المحكمة، سعت الأندية الثلاثة المذكورة لحماية نفسها من عقوبات تأديبية محتملة تتعلق بما يسمى مشروع ‭'‬دوري السوبر‭'‬".

وأعلن 12 ناديا أوروبيا تأسيس دوري السوبر في أبريل الماضي، لكن المشروع انهار بعد أقل من 48 ساعة إثر معارضة من الجماهير والحكومات واللاعبين والمدربين.

وانسحبت تسعة أندية، مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأرسنال وميلان وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد، رسميا من المشروع وتقبلت عقوبات مالية من اليويفا على دورها في العملية.

والأندية الثلاثة المتبقية من مؤسسي المشروع، ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، لم تنسحب منه بعد.