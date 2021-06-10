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الرئيس الفرنسي يحث مبابي على البقاء في باريس

الرئيس الفرنسي مستقبلا النجم الشاب

الرئيس الفرنسي يحث مبابي على البقاء في باريس

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باريس - رويترز

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حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، المهاجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي على البقاء في صفوف ناديه الحالي باريس سان جيرمان والاستمرار في المنافسة في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقال ماكرون في مقابلة تلفزيونية مع زيارته للمنتخب الفرنسي الذي يستعد لخوض نهائيات بطولة أوروبا 2020 للعبة الشعبية "من الأفضل أن يستمر في صفوف باريس سان جيرمان بالنسبة للنادي وبالنسبة للبطولة الفرنسية. لكني رغم ذلك لا يمكنني الضغط على أي لاعب".

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي قال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، إن مبابي سيستمر في صفوف نادي العاصمة الفرنسية وسينافس معه في البطولة الفرنسية الموسم المقبل.

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