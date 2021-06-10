باريس سان جيرمان يتعاقد مع الهولندي فينالدوم 3 مواسم

أعلن باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم لمدة ثلاث سنوات قادما من ليفربول الإنجليزي.

وشارك فينالدوم (30 عاما) في 237 مباراة وسجل 22 هدفا مع ليفربول في كافة المسابقات، وساهم في فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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وأبلغ فينالدوم موقع النادي الفرنسي على الإنترنت "التعاقد مع باريس سان جيرمان يمثل تحديا جديدا لي. وقعت لأحد أفضل أندية أوروبا وسألتزم بهذا المشروع الطموح. أثبت باريس سان جيرمان مدى جودته خلال السنوات القليلة الماضية ومقتنع بأنه بمساندة الجماهير يمكن أن نتطور ونحقق المزيد من النجاحات".