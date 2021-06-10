بوغبا ينفي وجود خلافات بين جيرو ومبابي

نفى بول بوغبا، نجم منتخب فرنسا لكرة القدم، الشائعات التي تم تداولها مؤخرا عن وجود خلاف بين زميليه كيليان مبابي وأوليفييه جيرو في منتخب الديوك، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لم يتلق عرضا لتجديد تعاقده مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وجلس جيرو على مقاعد البدلاء في بداية مباراة فرنسا وبلغاريا الودية الثلاثاء، قبل أن ينزل بدلا من كريم بنزيمة ليسجل هدفين في اللقاء الذي انتهى بفوز أبطال العالم 3 - صفر.

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وأبدى جيرو غضبه من مبابي لاعب باريس سان جيرمان في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة، حيث اشتكى من أن المهاجم الشاب لم يمرر إليه الكرة في عدة مناسبات.

وخلال فترة وجودهما معا على أرض الملعب، كانت هناك تمريرة واحدة فقط بين جيرو ومبابي، حيث مرر لاعب تشيلسي الإنجليزي الكرة إلى نجم سان جيرمان، الذي لم يرد بتمرير الكرة إليه في مناسبة أخرى.

وبحسب التقارير، أراد مبابي الغاضب عقد مؤتمر صحافي للدفاع عن نفسه بعد سماع تعليقات جيرو.

ورغم ذلك، فقد نفى بوغبا شائعات بشأن وجود خلافات في صفوف المنتخب الفرنسي الساعي للفوز بالبطولة القارية للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما توج بها عامي 1984 و2000.

وقال بوغبا مازحا في مؤتمر صحافي: التوترات الوحيدة هي على الظهر والساقين. أخصائيو العلاج الطبيعي موجودون من أجل ذلك.

وأضاف بوغبا: بصراحة، إنني أعيش داخل المنتخب، لا يوجد شيء، هناك دائما جو جيد للغاية مع الجميع. سنذهب مباشرة إلى الموضوع، بين أوليفييه ومبابي، لا يوجد شيء على الإطلاق.

وأوضح بوغبا: أعتقد أن ما قيل ربما تم نقله بشكل سيئ. كيليان، وفقا لقدراته، يمكنه التسجيل وتقديم الكثير من التمريرات، إنه يقوم بذلك، يلعب مع الفريق على الرغم من أنني أخبره دائما أنه سيكون من الجيد أن يدافع قليلا أكثر. لا يوجد شيء، لم يحدث شيء، لا أشعر بأي توتر، لا شيء على الإطلاق.

لم تكن التقارير المتعلقة بمبابي وجيرو هي الشائعات الوحيدة التي كان يتعين على بوغبا مواجهتها.

كانت عدة تقارير أشارت في وقت سابق اليوم إلى أن ناديه مانشستر يونايتد بدأ محادثات بشأن صفقة جديدة، مع انتهاء عقد بوغبا الحالي عام 2022، بينما كان هناك أيضا حديث بشأن اهتمام باريس سان جيرمان به.

ورغم أنه لم يؤكد ما إذا كانت المحادثات الأولية قد بدأت أم لا، شدد بوجبا على عدم وجود عرض مطروح على الطاولة.

وأشار بوغبا: اتصالات مع باريس؟ لدي عقد لمدة عام. الكل يعرف ذلك.

وكشف اللاعب الفرنسي في نهاية حديثه: لا يوجد عرض ملموس من يونايتد حتى الآن. ما زلت في يونايتد. أركز فقط في اليورو. لدي خبرة أكثر من ذي قبل، وأنظر فقط للحاضر. لدي وكيل يهتم بكل شيء من هذه الأمور.