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دي بروين يغيب عن تدريبات بلجيكا

من وصوله إلى المعسكر

دي بروين يغيب عن تدريبات بلجيكا

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بروكسل - رويترز

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لم يشارك كيفن دي بروين في تدريب بلجيكا يوم الأربعاء، ما يقلص فرص مشاركته في المباراة الأولى لمنتخب بلاده في بطولة أوروبا لكرة القدم أمام روسيا في سان بطرسبرغ يوم السبت المقبل.

وقال روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا بالفعل إنه من غير المرجح أن يشارك لاعب الوسط البارز في المباراة التي تأتي ضمن المجموعة الثانية بعد تعرضه لكسر مضاعف في وجهه خلال مباراته مع مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي الشهر الماضي.

وأصيب دي بروين بكسر في الأنف والعظام التي تحيط بتجويف عينه اليسرى وخضع لجراحة طفيفة الأسبوع الماضي. وانضم يوم الاثنين الماضي لزملائه في منتخب بلجيكا خلال الأسبوع الأخير للإعداد للبطولة لكنه لم يشارك حتى الآن في التدريبات.

وكان دي بروين يرتدى نظارة شمسية لإخفاء عينه السوداء، بينما كان يشاهد التدريب من على مقاعد البدلاء دون أن يشارك في الإحماء. وسيتدرب المنتخب البلجيكي مرة اخرى في بروكسل يوم الخميس قبل السفر إلى سان بطرسبرغ يوم الجمعة.

وشارك القائد إيدن هازارد في التدريب بالكامل ما يخفف القلق بعض الشيء بشأن دي بروين. ويعاني هازارد أيضا من نقص في اللياقة البدنية بسبب إصابات عديدة تعرض لها خلال موسمه مع ريال مدريد. وتدرب فترات قليلة اخر عشرة أيام، لكنه شارك في اخر عشر دقائق خلال الفوز على كرواتيا لتكون أول مباراة له مع منتخب بلاده منذ 18 شهرا. ويبدو من المرجح أن يكون لهازارد دورا أمام روسيا، حتى إذا لم يبدأ المباراة.

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