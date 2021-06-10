دي ليخت: المشاركة في كأس أوروبا هدفي

أعرب ماتياس دي ليخت مدافع المنتخب الهولندي لكرة القدم عن ثقته في قدرته على المشاركة مع منتخب بلاده أمام أوكرانيا يوم الأحد المقبل عندما يفتتح المنتخب البرتقالي مبارياته في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" في أمستردام.

وقال لاعب يوفنتوس اليوم الخميس في معسكر الفريق بزيست :"الأمور تتحسن في فخذي. لازال يتعين علي أن أنظر بشكل يومي إلى كيفية تفاعل الفخذ، ولكن المشاركة في مباراة الأحد بكل تأكيد ممكنة تماما وهذا هو هدفي".

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وقال دي ليخت، 21 عاما، إنه "يتطلع" للمشاركة في أول بطولة كبرى في مسيرته واستبعد هؤلاء الذين يقولون إن هولندا ليست من بين المرشحين لنيل اللقب "تفوز بالألقاب في الملاعب وليس من الإحصاءات أو التوقعات".

ويلعب المنتخب الهولندي في المجموعة الثالثة حيث يلعب مع منتخبات النمسا ومقدونيا الشمالية بالإضافة إلى أوكرانيا.