روبرتسون أصغر قائد في "اليورو".. ورونالدو ليس "الأكبر"

لا تتصدر بلجيكا التصنيف العالمي للمنتخبات قبل مشاركتها في بطولة أوروبا لكرة القدم لكنها تملك التشكيلة الأكثر خبرة في البطولة التي تنطلق غدا الجمعة.

وخاضت تشكيلتها المكونة من 26 لاعبا 1338 مباراة دولية بمتوسط يبلغ 50 مباراة لكل لاعب، مما يؤكد خبرة فريق المدرب روبرتو مارتينيز. وخاض أربعة لاعبين من الفريق بالفعل مئة مباراة دولية، والجناح دريس ميرتنز سيخوض مباراته 99 إذا دخل التشكيلة الأساسية أمام روسيا في سان بطرسبرغ بعد غد السبت كما هو متوقع، وذلك عندما يخوض الفريقان أولى مبارياتهما ضمن المجموعة الثانية.

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وتجاوز 19 لاعبا اخر في البطولة 100 مباراة دولية، على رأسهم كريستيانو رونالدو الذي خاض مباراته 175 مع البرتغال أمس الأربعاء خلال الفوز على إسرائيل وديا. ورفع رصيده أيضا من الأهداف إلى 104 أهداف ليقترب أكثر من أن يصبح الهداف التاريخي للمباريات الدولية. ويحمل رونالدو بالفعل الرقم القياسي في عدد المباريات في بطولة أوروبا برصيد 21 مباراة وسيشارك في بطولته الخامسة. ورغم بلوغه 36 عاما، لكنه ليس أكبر اللاعبين سنا في البطولة، إذ يبلغ الحارس الهولندي مارتن ستيكلنبرغ 38 عاما بعدما عاد من الاعتزال الدولي ليحجز مقعده في تشكيلة هولندا في مارس الماضي. وفي بداية البطولة سيكون عمره أصغر سنا بعام ونصف العام بالضبط من الحارس المجري جابور كيراي اللاعب الوحيد البالغ عمره 40 عاما الذي شارك في البطولة عندما حرس مرمى منتخب بلاده في 2016. وسيكون البولندي كاسبر كوزوفسكي أصغر لاعب في بطولة 2020، إذ أنه أحد لاعبين اثنين يبلغ عمرهما 17 عاما وهو أمر لم يحدث من قبل.

وسيبلغ جود بيلينغهام 18 عاما في 29 يونيو الحالي وقد يشارك في دور الستة عشر في يوم عيد ميلاده في حال بلغت إنجلترا هذا الدور، بينما سيبلغ كوزوفسكي 18 عاما في أكتوبر المقبل.

وتملك إسبانيا أصغر تشكيلة بمتوسط 24.5 عام، بينما السويد هي الأكبر بمتوسط يبلغ 29.2 عام. وأصغر قائد هو الأسكتلندي أندرو روبرتسون وعمره 27 عاما.

وربما لم يكن من قبيل المصادفة أن تشيلسي ومانشستر سيتي، طرفا نهائي دوري أبطال أوروبا، أكثر ناديين يضمان لاعبين في البطولة بواقع 15 لاعبا لكل منهما ويليهما بايرن ميونيخ بعدد 14 لاعبا.

وتملك إنجلترا أكبر تشكيلة من اللاعبين المحليين، حيث يلعب 23 بين 26 لاعبا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتليها إيطاليا بعدد 22 لاعبا في الدوري المحلي وروسيا تملك نفس العدد من بطولتها المحلية. وفي المقابل ضمت تشكيلة فنلندا وسلوفاكيا لاعبا واحدا فقط من الدوري المحلي في البلدين. واختار الاتحاد الأوروبي (اليويفا) 19 طاقما للتحكيم في البطولة من 14 دولة مختلفة بينها طاقم زائر من الأرجنتين.

ويوجد أيضا 22 حكما مساعدا للفيديو من ثماني دول مختلفة سيتمركزون في المقر الرئيسي لليويفا في نيون بسويسرا.