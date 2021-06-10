كاستروفيلي يعوض بيليغريني المصاب في كأس أوروبا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس أن لورينزو بيليغريني لاعب وسط روما سيغيب عن صفوف المنتخب الأول في بطولة يورو 2020 التي تنطلق غدا الجمعة من خلال المباراة الافتتاحية التي تجمع الازوري بضيفه التركي في روما.

وكتب بيليغريني عبر حسابه على شبكة "إنستغرام" لتبادل الصور اليوم "لسوء الحظ الإصابة في الفخذ جعلت من المستحيل بالنسبة لي المشاركة في كأس الأمم الأوروبية وأشعر بمرارة شديدية في هذه اللحظة".

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وأوضح اتحاد الكرة الإيطالي أن بيليغريني، 24 عاما، تعرض للإصابة خلال التدريبات ، وتقرر في البداية أن يبقى جزءا من الفريق الذي سيسافر من فلورنسا إلى روما اليوم، لكن وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أوضحت أنه رحل عن الفريق.

ومع ذلك، أرسل اتحاد الكرة الإيطالي إلى الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) للاستفسار منه بشأن إمكانية استبدال بيليجريني بلاعب فيورنتينا جايتانو كاستروفيلي ، ومن المتوقع موافقة الاتحاد القاري على هذا الطلب. وأشار البيان "مع ترقب وصول رد يويفا، سينضم كاستروفيلي إلى صفوف الفريق في روما". وتضم المجموعة الأولى ليورو 2020 أيضا سويسرا وويلز حيث يلتقي المنتخبان بعد غد السبت في باكو.