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لوف يستعيد جميع اللاعبين قبل انطلاق كأس أوروبا

تدريب سابق

لوف يستعيد جميع اللاعبين قبل انطلاق كأس أوروبا

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برلين - د ب أ

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ستكون قائمة الـ26 لاعبا للمنتخب الألماني متاحة كلها أمام يواخيم لوف المدير الفني، لخوض أول حصة تدريبية يجريها الفريق اليوم الخميس في معسكره بهرتسوغن آوراخ استعدادا لخوض منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وذكر أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم في مؤتمر صحفي :"بالنسبة للمدرب فهذا شيئ رائع أن يكون قادرا على استدعاء كل اللاعبين".

وقال بيرهوف إن لاعب خط وسط بايرن ميونخ ليون غوريتسكا "يمكنه أن يتدرب بالكرة ومع الفريق" عقب شفائه من إصابة في الفخذ، ولكن سيتم مراقبة موقفه البدني.

ولن يدخل غوريتسكا حسابات الجهاز الفني في المباراة الأولى بالبطولة أمام المنتخب الفرنسي، بطل العالم، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.

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