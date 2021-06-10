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ماغواير يعود إلى تدريبات إنجلترا

من عودة ماغواير

ماغواير يعود إلى تدريبات إنجلترا

متابع الغاء المتابعة

لندن - د ب أ

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انتظم هاري ماغواير مع بقية زملائه بالمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، حيث يواصل المدافع التعافي من إصابته في الكاحل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن ماغواير، 28 عاما، كان من بين أهم نقاط الحديث قبل المباراة الافتتاحية للمنتخب الإنجليزي في يورو 2020 أمام المنتخب الكرواتي.

وتعرض ماغواير لضرر في أربطة الكاحل في المباراة التي فاز بها فريقه مانشستر يونايتد على أستون فيلا يوم 9 مايو بعد أن سقط أنور الغازي عليه.

وغاب ماغواير عن بقية مباريات الموسم، بما في ذلك تواجده كبديل لم يشارك في المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي التي خسرها مانشستر يونايتد أمام فياريال، وقال ساوثجيت إن مشاركته في اليورو ستكون بمثابة مكافأة.

ولكن ماغواير يحرز تقدما ثابتا، بعد أن تدرب بشكل منفرد عن المجموعة في صالة الألعاب الرياضية أمس الأربعاء، وواصل تسهيل عملية عودته للتدريبات مع بقية زملائه اللاعبين.

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