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ماكرون لكانتي: هل لديك ثلاث رئات؟

ماكرون مع كانتي

ماكرون لكانتي: هل لديك ثلاث رئات؟

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العربية. نت

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زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، معسكر منتخب بلاده قبل مشاركته في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

وقال ماكرون في مقابلة تلفزيونية: أعتقد أن الرياضة يمكن أن تسهم في تعزيز لحظات الوحدة الوطنية.

وشدد ماكرون على أن فرنسا فخورة بفريقها الذي يأتي لاعبوه من خلفيات مختلفة.

وأشاد ماكرون أيضا بالمدرب ديدييه ديشان، الفائز بكأس العالم عام 2018 بروسيا، الذي وصفه بـالمدرب الرائع، كما أثنى أيضا على المهاجم الشاب كيليان مبابي، الذي أكد أنه مثال جيد.

وهنأ نغولو كانتي على فوزه بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي وحصوله على جائزة أفضل لاعب في النهائي، وسأله عما إذا كان لا يزال لديه ثلاث رئات، عقب المستوى المميز الذي ظهر به مع النادي اللندني.

ويلعب المنتخب الفرنسي، الذي توج باللقب عامي 1984 و2000، في المجموعة السادسة "الحديدية"، التي تضم منتخب البرتغال (حامل اللقب) والمنتخبين الألماني والمجري.

ويستهل منتخب فرنسا مبارياته في المجموعة بمواجهة نظيره الألماني يوم الثلاثاء المقبل بمدينة ميونخ الألمانية.

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