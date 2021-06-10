مالك إنتر ميامي: واثق بأن ميسي سيدافع عن ألوان الفريق

قال جورجي ماس المالك المشارك لنادي إنتر ميامي المنافس في دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم إنه متفائل بإمكانية انضمام النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي إلى ناديه إذا ما قرر الرحيل عن برشلونة.

وقال ماس إنه وشريكه في ملكية النادي الانجليزي ديفيد بيكهام اتفقا على ضرورة ضم مواهب عالمية من المستوى الأعلى إلى تشكيلة النادي الذي يحتل حاليا المركز 11 بين فرق القسم الشرقي بالدوري الأميركي للعبة الشعبية.

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وينتهي عقد ميسي (33 عاما) الحالي مع برشلونة في آخر يونيو الجاري بينما قال جوان لابورتا رئيس برشلونة إن المحادثات الخاصة بتجديد العقد تحقق تقدما. ونقلت صحيفة ميامي هيرالد عن ماس قوله "أنا متفائل بأن ميسي سيدافع عن ألوان إنتر ميامي".

وأضاف ماس "ديفيد وأنا نعمل بكل جدية بالفعل ونحن نطمح إلى التعاقد مع أفضل اللاعبين وميسي هو أفضل لاعب في جيلنا ويعتبره البعض الأفضل على مر العصور".

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن برشلونة اقترح عقدا مع ميسي لمدة عشرة أعوام على أن يلعب الموسمين المقبلين في صفوف برشلونة قبل أن ينهي مسيرته كلاعب بموسمين آخرين في صفوف إنتر ميامي ثم يعود إلى برشلونة كسفير لمدة ستة أعوام.