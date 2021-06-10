نيمار على رأس قائمة البرازيل.. وانتظار تصويت المحكمة

أعلن تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي اليوم الخميس قائمة فريقه في كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا).

ويتصدر نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي القائمة التي أعلنها تيتي، بينما من المقرر أن تفصل أعلى محكمة في البرازيل في وقت لاحق من اليوم الخميس في مصير البطولة المثيرة للجدل، ومدى إمكانية إقامتها في البرازيل.

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وكان من المقرر أن تستضيف الأرجنتين وكولومبيا البطولة، لكن تم سحب ملف البطولة من البلدين. وجرى استبعاد الأرجنتين بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بينما استبعدت كولومبيا بسبب التوتر السياسي في البلاد. لكن البرازيل أيضا تعاني بشدة من جائحة كورونا ، مما دفع الحزب الاشتراكي وعمال المعادن للجوء إلى المحكمة لمنع إقامة البطولة في بلدهم.

وهناك حالة من الريبة أيضا بين اللاعبين لكن حال إقامة البطولة في موعدها، فإن نيمار ورفاقه في المنتخب البرازيلي سيواجهون فنزويلا في الافتتاح يوم الأحد في برازيليا.

وتعافى تياغو سيلفا مدافع تشيلسي الإنجليزي حاليا من إصابة، ويستعد لخلافة رودريغو كايو لاعب فلامينغو، في قائمة السامبا، وتقام فعاليات كوبا أميركا بدون جماهير بسبب جائحة كورونا.