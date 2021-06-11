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المحكمة العليا تصوت بإقامة كوبا أميركا في البرازيل

ملعب ماراكانا الشهير

المحكمة العليا تصوت بإقامة كوبا أميركا في البرازيل

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ريو دي جانيرو - رويترز

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أصدرت المحكمة العليا في البرازيل يوم الخميس حكما يقضي بإمكانية استضافة البرازيل لبطولة "كوبا أميركا" على الرغم من جائحة فيروس كورونا، ما يمهد الطريق أمام إقامة منافسات بطولة كرة القدم.

وأعلنت المحكمة أن القضاة الأحد عشر بالمحكمة العليا في برازيليا صوتوا بالاجماع لصالح استضافة البطولة يوم الخميس. كما قضت المحكمة أيضا بأن البلديات والولايات سيكون لها سلطة اتخاذ قرار بعدم استضافة الحدث في حدود مسؤولية كل منها.

لكن هذا غير مرجح الحدوث، لأن حكام الولايات الأربع التي من المقرر أن تقام فيها المباريات هم حلفاء الرئيس جايير بولسونارو، الذي يريد اقامة البطولة.

وسجلت البرازيل-التي يبلغ عدد سكانها 210 مليون شخص- يوم الاربعاء 2693 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهو ما رفع عدد الوفيات في البلاد إلى أكثر من 482 ألف حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

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