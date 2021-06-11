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بافارد يتطلع لمواجهة ألمانيا في ميونخ

المدافع الفرنسي

بافارد يتطلع لمواجهة ألمانيا في ميونخ

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باريس - د ب أ

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سيشعر المدافع الفرنسي بنيامين بافارد بالعاطفة عندما يبدأ منتخب بلاده حملته في منافسات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" أمام المنتخب الألماني على ملعب فريقه في مدينة ميونخ يوم الثلاثاء، ولكنه سيكون قاسيا عندما تنطلق صافرة بداية اللقاء.

وسيواجه بافارد، بطل العالم، زملاءه بفريق بايرن ميونخ مانويل نوير وسيرج نابري وتوماس مولر ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وقال للصحافيين يوم الجمعة: المباراة الأولى أمام ألمانيا في ميونخ ستكون شيئا مميزا. سألتقي بالكثير من الأصدقاء الذين يلعبون معي في النادي، ولكن خلال المباراة سيكون منافسين لي. لن يكون هناك أي أفضليات.

وذكر بافارد، 25 عاما، أن العامين اللذين قضاهما في بايرن "ساعداني كثيرا في التطور" وأنه نقل معرفته بالكرة الألمانية لزملائه بالمنتخب الفرنسي.

وأكد: ستكون مباراة صعبة أمام فريق قوي. لقد استدعوا لاعبين عظماء مثل توماس مولر ولديهم العديد من اللاعبين الشباب الجيدين.

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