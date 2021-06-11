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بايرن لا ينوي إبرام تعاقدات كبيرة بعد أوباميكانو

المدافع الفرنسي أمام هولندا

بايرن لا ينوي إبرام تعاقدات كبيرة بعد أوباميكانو

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ميونخ - د ب أ

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كشف نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أنه لا يعتزم إبرام صفقات كبيرة أخرى هذا الصيف، بسبب تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تعاقده مع المدافع دايوت أوباميكانو من لايبزيغ.

وقال هربرت هاينر في مقابلة نشرها نادي بايرن ميونخ بموقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الجمعة "باستثناء دايوت أوباميكانو، لا يمكن إبرام المزيد من الصفقات الكبيرة هذا الصيف."

وأضاف هاينر أنه لا يفترض على الناس أن "يستهينوا بتأثير جائحة كورونا، حتى لو استطعنا التغلب عليها من الناحية الاقتصادية حتى الآن."

وتابع هاينر "تعاقدنا مع عمر ريتشاردز، كما أن اللاعبين السبعة الذين كانوا معارين سيعودوا. الهدف هو تعزيز صفوف الفريق في كل المراكز. ومع ذلك، يتمتع الفريق بكفاءة عالية تجعله ليس بحاجة إلى المزيد من الصفقات الكبيرة."

ودفع بايرن ميونخ 42.5 مليون يورو نظير التعاقد مع أوباميكانو، بينما ينضم ريتشاردز إلى الفريق في صفقة انتقال حر قادما من ريدينغ الإنجليزي.

وقال هاينر إن عواقب أزمة كورونا والخسائر المترتبة عليها بالنسبة للعائدات في كرة القدم، ستظل محسوسة "لفترة طويلة للغاية، وفي كل نواحي كرة القدم."

وأضاف: حتى الآن، ما نراه هو غيض من فيض. وعندما أسمع بعض الشائعات والأرقام الخاصة بالانتقالات، أسأل نفسي بجدية عن كيفية تمويل الأندية لتلك الصفقات، خاصة وأن بعض هذه الأندية مثقلة بجبال من الديون.

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