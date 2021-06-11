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غياب دي بروين عن مواجهة روسيا

إصابته في النهائي

غياب دي بروين عن مواجهة روسيا

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سان بطرسبرغ - د ب أ

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ذكرت وسائل إعلام بلجيكية أنه ليس من المتوقع أن يسافر النجم كيفن دي بروين برفقة المنتخب البلجيكي إلى مدينة سان بطرسبرغ الروسية، لخوض المباراة الأولى للفريق في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) المقررة أمام المنتخب الروسي يوم السبت.

وتعرض دي بروين لكسور متعددة في الوجه خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في 29 مايو، التي انتهت بهزيمة فريقه مانشستر سيتي أمام تشيلسي صفر - 1 ،وخضع لعملية جراحية.

ولم يؤكد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم ما ذكرته التقارير أن اللاعب ألمح بالفعل إلى إمكانية غيابه عن المباراة الأولى للمنتخب البلجيكي في يورو 2020، وذلك خلال لقاءه مع ملك بلجيكا فيليب. ونقلت وسائل الإعلام عن دي بروين قوله :"هل سأتمكن من اللعب؟ أتمنى ذلك في المباراة الثانية أمام الدنمارك."

ويعد دي بروين عنصرا أساسيا بالمنتخب البلجيكي متصدر التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم، والذي يتطلع إلى التتويج بلقب كبير بعد أن أحرز المركز الثالث في كأس العالم 2018 بروسيا.

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