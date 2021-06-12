النمسا تبحث عن أول فوز أوروبي أمام مقدونيا

رغم وجود الكثير من المواهب النمساوية في صفوف أندية دوري الدرجة الأولى الألماني فإن منتخب النمسا سيخوض مباراته الأولى في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم الأحد المقبل في مواجهة مقدونيا الشمالية تحت ضغوط كبيرة، بينما يبحث عن فوزه الأول في البطولة.

وترشح التوقعات النمسا للفوز في مباراتها الأولى ضمن المجموعة الثالثة أمام المنتخب القادم من منطقة البلقان رغم أنها في مشاركاتها السابقة في البطولة تعادلت مرتين وخسرت أربع مرات عندما شاركت في الاستضافة في 2008 وفي النهائيات الماضية في فرنسا في 2016.

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وتأمل النمسا في تغيير ذلك الواقع الأحد المقبل قبل أن تواجه منتخبي أوكرانيا وهولندا بعد ذلك بينما يتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى دور 16.

وقال كونراد لايمر لاعب وسط نادي رازن بال شبورت الألماني "لدينا نوعية هائلة في المنتخب.. لذا فنحن بالتأكيد نطمح للتأهل عن هذه المجموعة".

وقبل البطولة لم تكن مسيرة المنتخب النمساوي الذي يقوده لاعب ريال مدريد الجديد ديفيد ألابا سهلة على الإطلاق إذ فاز الفريق مرة واحدة في آخر ست مباريات خاضها.. عندما هزم جزر الفارو 3-1 في مارس كما أنه لعب لأكثر من 300 دقيقة دون هز شباك الخصوم.

وأضاف لايمر "المباريات الودية هدفها قياس المستوى.. الآن نحن في مرحلة تحليل هذه المباريات والظهور بمستوى أفضل يوم الأحد وتقديم أفضل أداء ممكن. هذا هو المهم عند المنافسة على النقاط".

وفازت النمسا مرتين على مقدونيا الشمالية في تصفيات البطولة.. 4-1 في سكوبيا و2-1 على أرضها ومن ثم تصبح مهمتها أكثر سهولة في مواجهة منافس تعرف الكثير عنه.

وأردف لا يمر قائلا "مهمتنا أصبحت أكثر سهولة بعد المواجهتين السابقتين معهم.. لأننا الآن نعرف المنافس ونحن متحمسون كثيرا وجاهزون للمواجهة".

وستكون هذه أول مشاركة لمقدونيا الشمالية في البطولة وهي أيضا أول بطولة كبرى تشارك فيها الدولة التي كانت جزءا من يوغوسلافيا السابقة ومن ثم فإن لاعبي الفريق تنقصهم الخبرة.

واستقلت مقدونيا الشمالية عن يوغوسلافيا السابقة في 1991 وتأهلت للبطولة للمرة الأولى بفضل فوزها 1-صفر في مواجهة فاصلة بالملحق على جورجيا.

وقال لاعب الوسط إنيس باردي الذي عاد للمنتخب المقدوني الشمالي بعد ابتعاده بسبب إصابته بفيروس كورونا خلال فترة الاعداد للبطولة "أتوق كثيرا لمباراتنا الأولى في مواجهة النمسا. لم نحضر إلى هنا لنكون الفريق الأضعف ولمجرد الظهور في البطولة. نحن هنا من أجل أن نثبت للعالم أننا قادرون على تقديم كرة قدم جيدة، وأضاف اللاعب "علينا التعامل مع كل مباراة على حدة وأن نثق في قدرتنا على الوصول لمراحل خروج المغلوب".