دي يونغ: 51 مباراة مع برشلونة لن ترهقني في "اليورو"

قال فرينكي دي يونغ لاعب وسط هولندا إنه ربما خاض 51 مباراة مرهقة مع برشلونة في الموسم الماضي لكنه متحمس للعب في بطولة أوروبا لكرة القدم.

وكان دي يونغ (24 عاما) عنصرا بارزا مع ناديه خلال تسعة أشهر ماضية وخاض كل المباريات باستثناء واحدة في دوري الدرجة الأولى الإسباني بجانب سبع مباريات في الكأس المحلية وسبع في دوري أبطال أوروبا.

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لكنه شدد على أن التعب لا يشكل مشكلة ويتطلع لبداية مشوار هولندا في المجموعة الثالثة أمام أوكرانيا في أمستردام بعد غد الأحد.

وأضاف في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة "لا أعتقد أنني خضت عددا هائلا من المباريات وأشعر بأنني في حالة بدنية جيدة والأمر يتعلق حقا بالجاهزية الذهنية. إذا تحدث كثيرون عن عدد المباريات وحجم التعب فهناك خطر الانشغال بالتفكير في ذلك لكن بالنسبة لي هذه ليست مشكلة".

وقلل من التوقعات المرتفعة بعد موسم مميز مع برشلونة والآمال لنقل هذا المستوى إلى منتخب بلاده الذي فشل في التأهل لبطولة أوروبا السابقة وكأس العالم 2018 في روسيا.

وتابع "توقعاتي الوحيدة هي لعب مباريات جيدة وفوز المنتخب وبعيدا عن ذلك من الصعب قول ما أريد تحقيقه على المستوى الشخصي. في النهاية تتعلق البطولة بالفريق وسأحاول بذل أقصى جهد وسنرى بعدها ما سيحدث".

وواصل "نشعر بأن التشكيلة جيدة حقا ونحظى بثقة كبيرة وخططنا واضحة وأعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا. لكن من الصعب التكهن وأعتقد أنه يجب التفكير أولا في الفوز بالمباراة الأولى يوم الأحد".