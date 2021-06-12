ساوثغيت: أداء إنجلترا سيؤثر "إيجاباً" على وحدة البلاد

قال غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا قبل مباراة فريقه الأولى في مواجهة كرواتيا غدا الأحد إن أداء المنتخب الإنجليزي في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم يمكن أن يساعد في توحيد البلاد.

وكانت إنجلترا تأهلت لقبل نهائي كأس العالم 2018 في روسيا وهي أيضا من الفرق المرشحة للفوز باللقب الأوروبي هذه المرة لكن استعداداتها للبطولة تعكر صفوها قليلا عندما أطلق بعض المشجعين صيحات الاستهجان تجاه لاعبين انحنوا تعبيرا عن مناهضة العنصرية.

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وانطلقت صيحات الاستهجان من بعض الجماهير خلال المباراتين الوديتين بين منتخب إنجلترا ونظيريه النمساوي والروماني في ملعب ريفرسايد في ميدلسبره.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن ساوثغيت قوله الليلة الماضية "أعتقد أنه حان الوقت للبلاد أن تتوحد. انتهى".

وأضاف المدرب "أعتقد أن المنتخب الإنجليزي كان في كثير من الأحيان العامل المساعد في توحيد الشعب.. ولذا ومن أجل تحقيق ذلك فإنه يتعين علينا اللعب بصورة جيدة. نريد الفوز ونريد إسعاد الجمهور..".

وقد شعر الجمهور الإنجليزي بسعادة غامرة لوصول فريقه لقبل نهائي بطولة أوروبا على أرضه في 1996.

وكان ساوثغيت ضمن تشكيلة إنجلترا التي كان يقودها المدرب تيري فينابلز عندما ودع الفريق النهائيات بعد الهزيمة أمام ألمانيا في الدور قبل النهائي وطالب ساوثغيت الجميع بإدراك مدى قوة بلادهم وتميزها.

وقال ساوثغيت "واجهنا الكثير من الانقسامات وفي بعض الأحيان يتعين علينا الإقرار بمدى قوتنا كدولة وكأمة وبما نملكه من جوانب التميز. وعلينا دوما العمل على تحقيق التلاحم بين مكونات الأمة كما حدث في بعض الأحيان في بداية الجائحة".