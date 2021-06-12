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حالة إريكسن مستقرة.. والاتحاد الأوروبي يستكمل المباراة

إريكسن الدنمارك
الطاقم الطبي يغطي النجم الدنماركي بعد سقوطه على أرض الملعب

حالة إريكسن مستقرة.. والاتحاد الأوروبي يستكمل المباراة

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العربية.نت

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سقط نجم منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن مغشيا عليه خلال مباراة بلاده مع فنلندا السبت في الدور الأول من كأس أوروبا في كرة القدم، قبل أن يتدخل فريق الإسعاف الطبي ويقدم له تدليكا قلبيا، ما دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى تأجيل المواجهة نظراً لظروف صحية.

وهبط إريكسن (29 عاما)، المتوج مع إنتر بلقب الدوري الإيطالي، فجأة على الأرض قبل انتصاف المباراة في كوبنهاغن وعيناه واسعتان. وشكل زملاؤه دائرة حوله وبدا بعضهم وهو يبكي.

وبعد قرابة الساعة والنصف أعلن الاتحاد الأوروبي والدنماركي لكرة القدم أن حالة اللاعب باتت مستقرة ليعل عن استكمال المباراة بدءا من الدقائق الأربع الأخيرة من الشوط الأول.

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