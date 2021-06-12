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شكوك حول مشاركة فورينزي في مباراة إيطاليا وسويسرا

فلورينزي إيطاليا تركيا
فورينزي خلال مباراة إيطاليا وتركيا يوم السبت

شكوك حول مشاركة فورينزي في مباراة إيطاليا وسويسرا

متابع الغاء المتابعة

روما - د ب أ

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باتت الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركة المدافع أليساندرو فلورينزي ضمن صفوف المنتخب الإيطالي في مباراته المقررة أمام نظيره السويسري في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعة ببطولة كأس أوروبا "يورو 2020".

وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم السبت أن فلورينزي يعاني من إصابة عضلية في ربلة الساق اليمنى، إذ تعرض للإصابة خلال مشاركته الجمعة في المباراة الافتتاحية والتي انتهت بفوز المنتخب الإيطالي على نظيره التركي 3 - صفر.

وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" أن فلورينزي سيكون بحاجة إلى الراحة لأيام قليلة، وبالتالي سيغيب عن المباراة المقررة أمام المنتخب السويسري يوم الأربعاء المقبل.

وأضافت أن الصورة لم تتضح بشأن إمكانية مشاركته في المباراة الثالثة للمنتخب في دور المجموعات، والمقررة أمام منتخب ويلز في 20 يونيو.

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