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طائرة فوق تدريبات منتخب هولندا تقترح تغيير الخطة

الطائرة

طائرة فوق تدريبات منتخب هولندا تقترح تغيير الخطة

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أمستردام - د ب أ

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حلقت طائرة فوق معسكر المنتخب الهولندي التدريبي اليوم السبت، وملصق بها لافته نصحت المدرب فرانك دي بوير، بالاعتماد على طريقة اللعب التي تم تجربتها واختبارها وهي 4 – 3 – 3 وألا يجرب اللعب بطريقة 5 – 3 – 2 في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وكتب على اللافتة التي كانت مربوطة بالطائرة :" فرانك 4 – 3 – 3 كما هو معتاد". ولم يتم التعرف على مرسل الطائرة ولكن اللاعبين رأوا الجانب المضحك عندما شاهدوا الرسالة. ويستهل المنتخب الهولندي حملته في يورو 2020 بمواجهة المنتخب الأوكراني غدا الأحد.

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