طائرة فوق تدريبات منتخب هولندا تقترح تغيير الخطة

حلقت طائرة فوق معسكر المنتخب الهولندي التدريبي اليوم السبت، وملصق بها لافته نصحت المدرب فرانك دي بوير، بالاعتماد على طريقة اللعب التي تم تجربتها واختبارها وهي 4 – 3 – 3 وألا يجرب اللعب بطريقة 5 – 3 – 2 في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".
وكتب على اللافتة التي كانت مربوطة بالطائرة :" فرانك 4 – 3 – 3 كما هو معتاد". ولم يتم التعرف على مرسل الطائرة ولكن اللاعبين رأوا الجانب المضحك عندما شاهدوا الرسالة. ويستهل المنتخب الهولندي حملته في يورو 2020 بمواجهة المنتخب الأوكراني غدا الأحد.
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