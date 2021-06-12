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هولندا تفقد جهود دي ليخت في مباراة أوكرانيا

دي ليخت هولندا
ماتياس يعاني من إصابة في الفخذ

هولندا تفقد جهود دي ليخت في مباراة أوكرانيا

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أمستردام - د ب أ

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تأكد غياب لاعب قلب الدفاع ماتياس دي ليخت عن صفوف المنتخب الهولندي لكرة القدم في أولى مبارياته ببطولة كأس أوروبا "يورو 2020" المقررة أمام نظيره الأوكراني الأحد، بسبب إصابته في الفخذ.

وقال فرانك دي بور المدير الفني للمنتخب الهولندي في مؤتمر صحافي يوم السبت: المباراة تأتي في وقت مبكر للغاية بالنسبة له. أمامنا مباراتان أخريان في دور المجموعات بعدها، وإذا كانت هناك أهمية كبيرة، ربما كنا سنحاول إشراكه، لكننا لا نرغب في المخاطرة.

ويغيب حارس المرمى ياسبر سيلسن عن المنتخب الهولندي بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد، وقال دي بور إن الحارس المخضرم مارتن ستيكلنبرغ (38 عاماً) سيتولى حراسة المرمى.

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