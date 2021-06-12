12 إصابة بكورونا في منتخب فنزويلا

كشفت سلطات صحية يوم السبت أن 12 من أفراد بعثة منتخب فنزويلا في كأس كوبا أميركا لكرة القدم أصيبوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قبل يوم واحد من مواجهة البرازيل صاحبة الضيافة في افتتاح البطولة.



وقالت إدارة الصحة في برازيليا، التي تستضيف مباراة الأحد، في بيان الحالات الإيجابية تخص 12 عضوا بمنتخب فنزويلا وتشمل لاعبين وأفرادا بالطاقم.



وأجرى اتحاد أميركا الجنوبية للعبة "كونميبول" التشخيص يوم الجمعة وأبلغ السلطات الصحية المحلية بالنتائج.



وأضاف البيان: كل المصابين لا يشعرون بأعراض وتم عزلهم في غرف مستقلة وسيراقبهم فريق "كونميبول" ومسؤولو الصحة.



ومن المقرر أن تلعب فنزويلا ضد حاملة اللقب البرازيل مساء الأحد في استاد ماني غارينشا.



وانتقل مقر كوبا أميركا، أقدم بطولة دولية لكرة القدم ويشارك بها عشرة منتخبات بأميركا الجنوبية، إلى البرازيل بعد انسحاب الأرجنتين في وقت متأخر بسبب زيادة حالات الإصابة بالفيروس.



ووافقت البرازيل على استضافة البطولة رغم معاناتها من الوباء الذي قتل 484235 من سكانها لتسجل أكبر عدد من الوفيات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة. وسجلت 2216 حالة وفاة الجمعة.

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