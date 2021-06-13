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استبعاد كاستاني من قائمة بلجيكا بعد تعرضه إلى الإصابة

كاستاني بلجيكا روسيا
كاستاني تعرض إلى كسر في الوجه

استبعاد كاستاني من قائمة بلجيكا بعد تعرضه إلى الإصابة

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سان بطرسبرغ - د ب أ

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خرج المدافع تيموثي كاستاني من قائمة المنتخب البلجيكي في يورو 2020 بعد تعرضه لكسر مزدوج في مقبس العين خلال المواجهة أمام روسيا مساء السبت في مستهل مشوار الفريقين في البطولة القارية.

وقال روبرت مارتينيز مدرب بلجيكا بعد الفوز على روسيا بثلاثة أهداف دون رد في سان بطرسبرغ: لقد خرج، إنها أنباء سيئة حقا، من المحزن مشاهدة خروج تيموثي من البطولة ، تعرض لكسر مزدوج، والآن سيخضع للعلاج اللازم.

وجرى استبدال كاستاني بعد اصطدام رأسه برأس الروسي دالير كوزياييف، كما خرج المدافع الأخر يان فيرتونخين من المباراة بعد تعرضه للإصابة مبكرا لكن حالته أقل خطورة من كاستاني.

وتتضمن قائمة الإصابات في منتخب بلجيكا، كيفين دي بروين الذي يعاني من إصابة في الوجه واكسيل فيتسيل الذي يتعافى من تمزق في وتر أخيل، ليغيب كلاهما عن مواجهة روسيا من أجل الحصول على مزيد من الوقت للتعافي.

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