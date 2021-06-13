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إصابة البرتغالي كانسيلو بفيروس كورونا

كانسيلو البرتغال
كانسيلو في مباراة سابقة مع منتخب بلاده

إصابة البرتغالي كانسيلو بفيروس كورونا

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العربية.نت

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أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يوم الأحد إصابة المدافع جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، واستبعاده من قائمة المنتخب المشارك في بطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وكشف الاتحاد البرتغالي أن المدرب فرناندو سانتوس قرر استدعاء ديوغو دالوت إلى قائمة المنتخب بدلاً من كانسيلو، ليكون ضمن العناصر التي ستواجه فرنسا وألمانيا وهنغاريا ضمن مباريات المجموعة السادسة من بطولة أوروبا.

وتدافع البرتغال عن لقبها في البطولة بعدما فازت على فرنسا في النسخة الماضية 2016 بهدف دون رد بالمباراة النهائية.

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