إصابة 3 لاعبين من بوليفيا بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد البوليفي لكرة القدم عن إصابة ثلاثة لاعبين وأحد أعضاء الجهاز الفني في منتخب بلاده بفيروس كورونا، عشية بطولة انطلاق كوبا أميركا لكرة القدم في البرازيل.

وجاء في بيان للاتحاد تم إرساله الى وكالة “فرانس برس”: بعدما أجرينا فحوصات الكشف عن فيروس كورونا للبعثة الموجودة في البرازيل ، تبيّنت ثلاث حالات إيجابية بين اللاعبين وواحدة لعضو في الجهاز الفني.

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ولم يكشف الاتحاد عن هويات اللاعبين مشيرًا إلى أنهم في صحة جيدة ومعزولون عن المجموعة، مضيفًا أن "كل الإجراءات المتعلقة بالبروتوكول الصحي" تم تطبيقها.

وتتواجد بعثة بوليفا التي يشرف عليها المدرب الفنزويلي سيسار فارياس في مدينة غوانيا منذ الأربعاء بعد وصولها إثر تعادلها 1-1 مع تشيلي ضمن التصفيات المؤهلة الى كأس العام 2022، كما تستعد لمواجهة الباراغواي يوم الاثنين في مباراتها الأولى ببطولة كوبا أميركا.