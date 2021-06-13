.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إصابة 3 لاعبين من بوليفيا بفيروس كورونا

بوليفيا
منتخب بوليفيا يستعد لمواجهة الباراغواي في كوبا أميركا

إصابة 3 لاعبين من بوليفيا بفيروس كورونا

متابع الغاء المتابعة

لاباز - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الاتحاد البوليفي لكرة القدم عن إصابة ثلاثة لاعبين وأحد أعضاء الجهاز الفني في منتخب بلاده بفيروس كورونا، عشية بطولة انطلاق كوبا أميركا لكرة القدم في البرازيل.

وجاء في بيان للاتحاد تم إرساله الى وكالة “فرانس برس”: بعدما أجرينا فحوصات الكشف عن فيروس كورونا للبعثة الموجودة في البرازيل ، تبيّنت ثلاث حالات إيجابية بين اللاعبين وواحدة لعضو في الجهاز الفني.

ولم يكشف الاتحاد عن هويات اللاعبين مشيرًا إلى أنهم في صحة جيدة ومعزولون عن المجموعة، مضيفًا أن "كل الإجراءات المتعلقة بالبروتوكول الصحي" تم تطبيقها.

وتتواجد بعثة بوليفا التي يشرف عليها المدرب الفنزويلي سيسار فارياس في مدينة غوانيا منذ الأربعاء بعد وصولها إثر تعادلها 1-1 مع تشيلي ضمن التصفيات المؤهلة الى كأس العام 2022، كما تستعد لمواجهة الباراغواي يوم الاثنين في مباراتها الأولى ببطولة كوبا أميركا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
غاز الضحك.. قليل منه يعالج حالات اكتئاب لا تستجيب للأدوية!  غاز الضحك.. قليل منه يعالج حالات اكتئاب لا تستجيب للأدوية! 
سينتيا خليفة للعربية نت: حققت حلمي بمصر.. ووقفت أمام يسرا ونيللي كريم سينتيا خليفة للعربية نت: حققت حلمي بمصر.. ووقفت أمام يسرا ونيللي كريم
الأكثر قراءة
مصر.. مشترك بـ مصر.. مشترك بـ"ذا فويس" فار مطلوب بعد محاولة قتل!
أزمات محمد رمضان تتوالى.. بلاغ من مصمم أزيائه أزمات محمد رمضان تتوالى.. بلاغ من مصمم أزيائه
لماذا يطنّ البعوض قرب آذاننا؟.. معلومات مذهلة لماذا يطنّ البعوض قرب آذاننا؟.. معلومات مذهلة
ابتلعه حوت.. غواص يروي قصة نجاته من موت محقق ابتلعه حوت.. غواص يروي قصة نجاته من موت محقق
مخاطر أكبر من مخاطر أكبر من "تجلط الدم" للقاح أسترازينيكا.. دراسة تكشف الكثير
بعد سقوط إريكسن.. محمد صلاح ينحني للعاصفة ويحذف تغريدته بعد سقوط إريكسن.. محمد صلاح ينحني للعاصفة ويحذف تغريدته
قبل أن تذهب
حزب الله يدرّب عراقيين على مسيّرات إيران المفخخة
حزب الله يدرّب عراقيين على مسيّرات إيران المفخخة
اكتشف المزيد