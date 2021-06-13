.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

النمسا تحقق فوزاً تاريخياً على حساب مقدونيا

من هدف أرناتوفيتش الثالث

النمسا تحقق فوزاً تاريخياً على حساب مقدونيا

متابع الغاء المتابعة

بوخارست - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

وضع منتخب النمسا حدا لسوء الحظ الذي لازمه في مسيرته بكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الأول في تاريخه بالبطولة القارية، عقب فوزه الثمين 3 - 1 على مقدونيا الشمالية اليوم الأحد في أولى مباريات المنتخبين بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لـ(يورو 2020).

وفي العاصمة الرومانية بوخارست، بادر منتخب النمسا بالتسجيل عبر لاعبه شتيفان لاينر في الدقيقة 18، ليحتفل بهدفه برفع قميص نجم المنتخب الدنماركي كريستيان إريكسن الذى تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة منتخب بلاده أمس السبت ضد فنلندا.

وسرعان ما سجل النجم المخضرم غوران بانديف هدف التعادل لمقدونيا الشمالية في الدقيقة 28، محرزا أول هدف لبلاده في ظهورها الأول بالمسابقة.

وعاد المنتخب النمساوي للتقدم من جديد، بعدما سجل ميكائيل جريجوريتش الهدف الثاني في الدقيقة 87، فيما تكفل (البديل) ماركو أرناوتوفيتش بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90.

بهذا الفوز، حقق منتخب النمسا انتصاره الأول في تاريخه بأمم أوروبا، بعدما فشل في تحقيق أي فوز خلال مبارياته الستة التي خاضها في مشاركتيه السابقتين في نسختي المسابقة عامي 2008 و2016.

ولم يحقق منتخب النمسا الانتصار في أي بطولة كبرى، منذ 31 عاما عندما فاز على منتخب الولايات المتحدة في كأس العالم بإيطاليا عام 1990.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الرؤساء الإيرانيون يمضون.. والثورة وحدها باقية! الرؤساء الإيرانيون يمضون.. والثورة وحدها باقية!
غاز الضحك.. قليل منه يعالج حالات اكتئاب لا تستجيب للأدوية!  غاز الضحك.. قليل منه يعالج حالات اكتئاب لا تستجيب للأدوية! 
الأكثر قراءة
مصر.. مشترك بـ مصر.. مشترك بـ"ذا فويس" فار مطلوب بعد محاولة قتل!
أزمات محمد رمضان تتوالى.. بلاغ من مصمم أزيائه أزمات محمد رمضان تتوالى.. بلاغ من مصمم أزيائه
لماذا يطنّ البعوض قرب آذاننا؟.. معلومات مذهلة لماذا يطنّ البعوض قرب آذاننا؟.. معلومات مذهلة
بعد سقوط إريكسن.. محمد صلاح ينحني للعاصفة ويحذف تغريدته بعد سقوط إريكسن.. محمد صلاح ينحني للعاصفة ويحذف تغريدته
ابتلعه حوت.. غواص يروي قصة نجاته من موت محقق ابتلعه حوت.. غواص يروي قصة نجاته من موت محقق
مخاطر أكبر من مخاطر أكبر من "تجلط الدم" للقاح أسترازينيكا.. دراسة تكشف الكثير
قبل أن تذهب
مطوف الملوك والرؤساء يوثق 70 عامًا من العمل في 1000 صورة
مطوف الملوك والرؤساء يوثق 70 عامًا من العمل في 1000 صورة
اكتشف المزيد