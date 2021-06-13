بعثة كولومبيا تسجل إصابتين بفيروس كورونا

أصيب عضوان من بعثة كولومبيا المشاركة في كأس كوبا أميركا لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يوم الأحد، ما يعني أن ثلاثة فرق منافسة الآن لديها لاعبون أو مسؤولون مصابون بالفيروس قبل انطلاق البطولة، بعدما أصيب ثمانية لاعبين في فنزويلا بالفيروس وثلاثة من بوليفيا السبت.

وستخوض البرازيل الدولة المضيفة المباراة الافتتاحية أمام فنزويلا في وقت صباح الاثنين في برازيليا، تليها مواجهة اخرى بين كولومبيا والإكوادور.

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وتأتي أنباء إصابة المزيد بكوفيد-19 في الوقت الذي دافع فيه اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" عن نفسه ضد الاتهامات بأن البطولة، التي انتقلت للإقامة في البرازيل قبل أقل من أسبوعين، أقيمت على عجل وفي اللحظة الأخيرة.

واختيرت البرازيل لاستضافة البطولة بعد انسحاب كولومبيا بسبب اضطرابات محلية، بينما تم استبعاد الأرجنتين شريكتها في الضيافة بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.