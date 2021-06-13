بنزيمة يؤكد جاهزيته لمواجهة ألمانيا

أكد كريم بنزيمة، مهاجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم، أنه جاهز للعب مع منتخب بلاده في مباراته الافتتاحية ببطول أوروبا "يورو 2020" أمام المنتخب الألماني يوم الثلاثاء.



وقال بنزيمة للبرنامج التليفزيوني الفرنسي "تيليفوت" يوم الأحد: استأنفت التدريبات يوم السبت، لم أعانِ من أي آلام أو عدم راحة. لذلك أنا جاهز بنسبة مئة بالمئة للعب.



ويعود بنزيمة للمشاركة مع المنتخب الفرنسي بعد غياب لستة أعوام، ولكنه عانى من إصابة خلال المباراة الودية أمام المنتخب البلغاري التي أقيمت الثلاثاء الماضي.



ولا يشعر ديديه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي، بالقلق بشأن حالة بنزيمة. وقال: اتخذنا العناية اللازمة. مازال لدينا حصتان تدريبيتان قبل المباراة، لذلك لا ينبغي أن تكون هناك مشكلة.

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