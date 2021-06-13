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جورجينيو يشبه منتخب إيطاليا بتشيلسي الإنجليزي

جورجينيو إيطاليا تركيا
جورجينيو خلال المباراة الأولى لمنتخب بلاده في البطولة أمام تركيا

جورجينيو يشبه منتخب إيطاليا بتشيلسي الإنجليزي

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روما - رويترز

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قارن جورجينيو لاعب وسط إيطاليا منتخب بلاده بفريقه تشيلسي الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ورحب بأنباء إمكانية عودة زميله ماركو فيراتي للتشكيلة أمام سويسرا يوم الأربعاء المقبل ضمن المجموعة الأولى في بطولة أوروبا.

وغاب فيراتي عن فوز فريق المدرب روبرتو مانشيني 3-صفر على تركيا في افتتاح البطولة في روما يوم الجمعة الماضي للإصابة.

ورفع الأداء والنتيجة من التوقعات بشأن إيطاليا قبل لقاء سويسرا التي تعادلت 1-1 مع ويلز في أولى مواجهات الفريقين بالبطولة السبت.

وقال جورجينيو في مؤتمر صحافي: الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا منحني المزيد من التعطش للانتصارات، وأريد تكرار هذه المشاعر مع المنتخب الوطني.

وواصل: هذه المجموعة مشابهة لتشيلسي، إنها مجموعة رائعة من اللاعبين، الجميع سواء الأكثر خبرة أو الأصغر سنا يملك الرغبة في تحقيق شيء مهم.

وختم: شاهدنا مباراة سويسرا ورأينا فريقا كبيرا يعرف كيف يؤدي. إنه فريق منظم للغاية ولديه نفس المدرب منذ سنوات. تملك سويسرا لاعبين شاركوا سويا في بطولتين أو ثلاث، ويملكون خبرة كبيرة.

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