سانشيز يغيب عن منتخب تشيلي في دور المجموعات

أعلن المنتخب التشيلي الأول لكرة القدم صباح الأحد أن مهاجمه أليكسيس سانشيز سيغيب عن دور المجموعات في بطولة كأس كوبا أميركا بسبب إصابة في الساق.

وبعد تدريبات يوم الجمعة عانى سانشيز (32 عاما) من مشكلة في العضلات ومن ثم فإنه لن يسافر مع المنتخب إلى البرازيل استعدادا لانطلاق البطولة.

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وقال منتخب تشيلي: الفترة المتوقعة للتعافي تتجاوز المرحلة الأولى من كوبا أميركا والتي سيبقى خلالها اللاعب في تشيلي لاستكمال عملية التعافي مع الطاقم الطبي للمنتخب.

وستبدأ تشيلي مسيرتها في البطولة في مواجهة الأرجنتين في ريو دي جانيرو الاثنين قبل اللعب أمام منتخبات بوليفيا وباراغواي وأوروغواي ضمن المجموعة الثانية.