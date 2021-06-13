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ستيرلنغ سعيد بأول أهدافه مع إنجلترا في بطولة كبرى

ستيرلنغ
ستيرلنغ سجل هدف إنجلترا الوحيد بمباراة كرواتيا

ستيرلنغ سعيد بأول أهدافه مع إنجلترا في بطولة كبرى

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لندن - د ب أ

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أعرب رحيم سترلينغ لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم عن سعادته بتسجيل هدف الفوز أمام المنتخب الكرواتي خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة أوروبا "يورو 2020".

وقال سترلينغ، المولود بالقرب من ملعب ويمبلي الذي استضاف اللقاء، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" عقب اللقاء: لأكون صريحا، هذا شعور رائع، قلت دائما إنني أسجل في ويمبلي، في حديقتي الخلفية.

وأضاف: من الرائع الفوز بالمباراة، هذا هو الشيء المهم، كان موسما طويلا بالنسبة لي، لم أستطع الانتظار لحين الوصول إلى هنا.

وسجل ستيرلنغ أول أهدافه في بطولة كبرى مع منتخب إنجلترا، إذ سبق له المشاركة في نسختين من كأس العالم والبطولة الأوروبية التي أقيمت في فرنسا عام 2016.

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