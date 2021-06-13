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شريكة إريكسن باكية بعد نزولها إلى الملعب: مات كريستيان

سابرينا إريكسن
سابرينا يانسين لحظة نزولها إلى الملعب

شريكة إريكسن باكية بعد نزولها إلى الملعب: مات كريستيان

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العربية.نت

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أيقنت سابرينا يانسن شريكة كريتسيان إريكسن لوهلة أن الأخير فارق الحياة على أرض الملعب خلال مباراة الدنمارك وفنلندا في بطولة أوروبا "يورو 2020" قبل أن يطمئنها كاسبر شمايكل والقائد سيمون كاير بأنه ما زال يتنفس، وذلك وفقاً لما قاله بيتر شمايكل حارس الدنمارك الأسطوري ووالد كاسبر يوم الأحد.

وقال شمايكل في حديثه لإذاعة "بي بي سي": تحدثت إلى ابني كاسبر ونقل لي ما حدث بينه وكاير وسابرينا خلال نزلوها إلى أرض الملعب، لقد دخلت وهي تبكي لأنها أيقنت بأن شريكها توفي، لكنهما طمأنها بأن كريستيان إريكسن ما زال يتنفس.

وواصل: هذه أسوأ ساعتين لي في فترتي بكرة القدم، لقد كان الأمر مروعاً للجميع، بما فيهم سابرينا.

وتعرض إريكسن إلى أزمة قلبية خلال المباراة، وأكد طبيب المنتخب الدنماركي أن اللاعب كان على أعتاب الموت، قبل أن يتم إنقاذه بواسطة الفريق الطبي.



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