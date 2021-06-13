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طبيب الدنمارك: نتائج إريكسن مطمئنة.. وحالته مستقرة

إريكسن
كريستيان وقع بشكل مفاجئ خلال مباراة الدنمارك وفنلندا

طبيب الدنمارك: نتائج إريكسن مطمئنة.. وحالته مستقرة

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العربية.نت

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أكد مورتن بوسن طبيب منتخب الدنمارك الأول لكرة القدم يوم الأحد أن نتائج الفحوص التي خضع لها لاعب وسط الفريق كريستيان إريكسن حتى الآن جاءت طبيعية، وأكد أن حالة اللاعب مستقرة بعد سقوطه مغشيا عليه خلال مباراة فريقه أمام فنلندا، في بطولة أوروبا 2020 الليلة الماضية في كوبنهاغن.

وقال الطبيب في مؤتمر صحافي: نتائج الفحوص التي خضع لها حتى الآن تبدو مطمئنة.

وقال بيتر مولر مدير الاتحاد الدنماركي لكرة القدم إن لاعبي منتخب الدنمارك اتصلوا بزميلهم إريكسن عبر تقنية الفيديو للاطمئنان عليه.

وأضاف الاتحاد الدنماركي عبر موقع "تويتر"" تحدثنا صباح اليوم إلى كريستيان إريكسن الذي بعث بتحياته إلى زملائه في المنتخب. حالته مستقرة ولا يزال في المستشفى من أجل الخضوع للمزيد من الفحوص.

وزاد الاتحاد الدنماركي أيضا: نود توجيه الشكر إلى الجميع على هذه التمنيات القلبية التي وجهت إلى كريستيان إريكسن من الجمهور واللاعبين والأسرتين الملكتين في الدنمارك وإنجلترا والاتحادات الدولية والأندية.

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