لوكاكو يهدي هدفه في مرمى روسيا إلى زميله إريكسن

أشاد روميلو لوكاكو مهاجم بلجيكا بزميله في إنتر ميلان كريستيان إريكسن الذي سقط مغشيا عليه في أرض الملعب اليوم السبت، وهتف أمام كاميرا التلفزيون "كريس.. كريس أحبك" بعد أن سجل في مرمى روسيا ببطولة أوروبا لكرة القدم.



واستخدم لوكاكو هدفه بعد عشر دقائق من المباراة المقامة في سان بطرسبرغ لإرسال رسالة دعم إلى إريكسن، الذي سقط أرضا أثناء مباراة الدنمارك الافتتاحية في بطولة أوروبا 2020 أمام فنلندا في كوبنهاغن وخضع لإنعاش قلبي رئوي في الملعب في وقت سابق اليوم السبت.



واستعاد إريكسن وعيه في المستشفى لكن المباراة المقامة في كوبنهاغن توقفت لأكثر من ساعة قبل استئنافها.



وقاد إريكسن ولوكاكو إنتر ميلان لإحراز لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، ولعب الاثنان دورا كبيرا في تتويج النادي بطلا لأول مرة في عشر سنوات.



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