ليفي: سأبحث عن مصلحة توتنهام في قضية كين

أكد دانييل ليفي، رئيس توتنهام هوتسبير، أنه يشارك المهاجم هاري كين إحباطه في الافتقار لحصد الألقاب، لكنه سيتخذ القرار المفيد للنادي في فترة الانتقالات، وسط تكهنات حول رغبة اللاعب في الرحيل.



وذكرت تقارير بريطانية أن كين، الذي يلعب في توتنهام منذ تدرجه في صفوف أكاديمية الشباب في النادي، طلب الرحيل من أجل إشباع رغبته في الفوز بالألقاب والتنافس في دوري أبطال أوروبا.



ويرتبط كين بعقد مع النادي اللندني حتى 2024، وهو ما قد يمثل حجر عثرة لأي محاولة للتعاقد مع المهاجم البالغ عمره 27 عاما والذي تقدر قيمته بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني.



وقال ليفي لموقع النادي: لن أتحدث أبدا أمام الجميع عن أي لاعب بشكل فردي. كل ما يمكنني قوله إني أتشارك معه إحباطه في عدم الفوز بالألقاب وأنا متأكد أنه نفس شعور المشجعين واللاعبين. بكل وضوح كلنا نرغب في الفوز.



وتعاقد توتنهام يوم السبت مع فابيو باراتيتشي المدير الرياضي السابق ليوفنتوس من أجل إدارة وتطوير العمليات الرياضية بالنادي والمرافق والبنية التحتية لكرة القدم بدءا من الشهر المقبل.



وأضاف ليفي: من بين الأمور التي سيعمل عليها فابيو.. تحديد اللاعبين الذين سيتم الاحتفاظ بهم، وتحديد من سنطلب منه البحث عن أندية أخرى، هناك سوق وما نريده وما يريده البعض ومن غير الممكن أن يتحقق ذلك دائما. سنفعل كل شيء من أجل مصلحة النادي.



واحتل توتنهام المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي تحت قيادة المدرب المؤقت رايان ميسون الذي تولى المسؤولية بعد إقالة جوزيه مورينيو. ويبحث توتنهام عن مدرب جديد وتشير التكهنات إلى تولي باولو فونسيكا مدرب روما السابق للمنصب.

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