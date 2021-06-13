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مبابي يشعر بـ"الحزن" بعد تصريحات جيرو

مبابي جيرو فرنسا
مبابي وجيرو في مباراة سابقة مع منتخب فرنسا

مبابي يشعر بـ"الحزن" بعد تصريحات جيرو

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باريس - د ب أ

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يشعر كيليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، بخيبة أمل كبيرة من تصريحات زميله بالفريق أوليفييه جيرو المتعلقة بعدم التعاون بينهما، رغم ذلك أكد مبابي أن الموقف بين الثنائي لن يلقي بظلاله على مساعي فرنسا للتتويج ببطولة أوروبا "يورو 2020".

ويستهل المنتخب الفرنسي، حامل لقب بطل كأس العالم 2018، حملته في البطولة الأوروبية المؤجلة من العام الماضي، الثلاثاء، عندما يواجه المنتخب الألماني في مدينة ميونخ بالمجموعة السادسة.

واستطاع المنتخب الفرنسي أن يحقق الفوز بشكل متتالٍ 3 -صفر وديا على ويلز وبلغاريا، إذ سجل جيرو هدفين أمام بلغاريا عندما شارك كبديل، ومع ذلك قال مهاجم تشيلسي في مؤتمر صحافي عقب المباراة أنه لا يشعر أن زملاءه بالفريق يبحثون عنه بما يكفي عندما يستحوذون على الكرة.

وكان من الواضح أن تصريحاته كنت موجهة لمبابي، إذ أكمل الثنائي تمريرة واحد خلال وقتهما معاً داخل الملعب، وكان لدى مبابي (22 عاماً) الفرصة للرد يوم الأحد، بعدما لم يحظ بفرصة للتحدث لوسائل الإعلام مطلع هذا الأسبوع.

وقال مبابي: تحدثنا عن هذا الأمر، ناقشناه، الكل يعلم ماذا سيحدث. كنت متأثرا بعض الشيء ولكننا لن نجعل الأمور تكبر، يبقى الفريق هو أهم شيء، مثل هذه المواقف لن تؤثر على استعدادتنا. نركز في نفس الهدف.

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